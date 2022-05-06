IT-специалист Вакулин перечислил причины утечки баз данных из крупных компаний

Специалист по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин объяснил, каким образом информация крупных компаний может попасть в руки злоумышленников, а также рассказал, как это можно предотвратить. Об этом написала «Тульская служба новостей».

«Во-первых, самая распространенная причина утечки личных данных — инсайдерская информация. Имеется в виду нынешний или бывший сотрудник компании, который получал личные данные клиентов и по определенной причине воспользовался ими в своих целях и передал третьим лицам. Во-вторых, следует помнить, что любая система создается людьми, а люди могут ошибаться. Например, одна из самых распространенных ошибок — сотрудники, обеспечивающие безопасность системы, не позаботились о приватности файлов, которые хранятся на сервере, и они были проиндексированы поисковыми системами», — сообщил специалист.

Для того, чтобы предотвратить утечку информации, Вакулин советует минимизировать передачу своих конфиденциальных данных, но предупреждает, что не во всех случаях это можно сделать. К примеру, поликлиника передают информацию в различные госорганы, и это прописано в подписываемом гражданином соглашении.