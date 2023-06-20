Общество 20 июня 2023, 14:30 IT-специалист Сидоров: мошенники могут украсть личные данные в зонах бесплатного Wi-Fi

Читать 360tv в

Мошенники могут украсть информацию о паролях, финансах и другие личные данные в зонах бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщил IT-специалист, генеральный директор компании ProControl Станислав Сидоров в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, если пользоваться незашифрованным подключением к интернету в таких зонах, то в этом случае любой человек может заполучить личную информацию.

Реклама

Сидоров подчеркнул, что зашифровать данные поможет виртуальная частная сеть (VPN). Также специалист порекомендовал подключаться только к надежным Wi-Fi сетям и регулярно обновлять устройство.