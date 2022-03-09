IT-специалист Седов рассказал, как снизить частоту рекламных звонков

Россиян часто досаждают рекламными звонками, причем обзвоном часто занимаются не люди, а телефонные роботы. В эфире радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Олег Седов рассказал, как снизить частоту таких звонков.

Во-первых, не стоит оставлять свой номер телефона на ненадежных ресурсах. Оставляя номер телефона, например, при записи в салон красоты, человек рискует тем, что его номер позднее попадет в рекламные базы. А чтобы снизить частоту навязчивых звонков, можно просто перестать подходить к телефону.

«Роботы делают холодный обзвон, то есть набирают случайные номера. Чтобы снизить количество звонков [от автоматических систем], достаточно перестать отвечать на вызовы с незнакомых номеров. Если ваш номер не отвечает, с точки зрения робота, который совершает обзвон, ваш номер становится неактуальным. Вас просто оставят в покое», — пояснил Седов.