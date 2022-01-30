IT-специалист рассказал, зачем отключать мобильный интернет в телефоне на ночь

Смартфон должен в ночное время отдыхать — это поможет продлить жизнь аккумулятора. Если постоянно включен мобильный интернет, то это может нанести вред любому устройству, которое старше трех или четырех лет. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

«Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет», — предупредил эксперт.

Как подчеркнул эксперт, даже просто за ночь возможно израсходовать достаточное количество мобильного трафика. Кашкин добавил, что в ночное время существует риск перегрева смартфона. Кроме того, могут быть и изменения в геометрии аккумулятора.

Ранее СМИ сообщили, что смартфоны от Apple получат функцию, которая превратит их в полноценные платежные терминалы. По предварительным данным, такие телефоны смогут получать платежи с банковских карт.