IT-специалист рассказал, чем может обернуться блокировка интервью Летова

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко для радиостанции «Говорит Москва» назвал существенный пробел в практике признания различных материалов экстремистскими. В частности, речь идет об интервью Егора Летова, которое запретил Роскомнадзор.

Дело в том, что привлечь человека могут за материалы, которые он опубликовал задолго до того, как они были запрещены. Такие случаи уже бывали.

«Интернет внезапно оказался без памяти. Выяснилось, что нет прошлого, оно с нами одновременно. Может прилететь человеку. Роскомнадзор и прокуратура нащупывают какие-то пути. Известная есть история, человек в 2011 году разместил материал, который сейчас признан экстремистским. Примерно как история с Летовым. Хороший вопрос, кто должен отвечать? Он ли? У меня юридическое образование, меня там учили, что за прошлое не наказывают, закон обратной силы не имеет. Вдруг мы попали с вами в интересную историю, закон имеет обратную силу сроков?», — сказал Клименко.

Интервью Егора Летова, вышедшее в 1998 году, Роскомнадзор запретил, усмотрев в нем пропаганду наркотиков.