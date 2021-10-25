IT-специалист предупредил о вирусе, который «ловит» фанатов «Игры в кальмара»

Эксперт международного разработчика антивирусных решений ESET Лукаш Стефанко предупредил о приложении на Android по мотивам сериала «Игра в кальмара», которое оказалось вредоносным. Об этом написал Life.

Приложение Joker предлагало пользователям поставить на заставку телефона картинку из популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Однако на самом деле оно подписывало скачавших приложение на платные сервисы, а также могло перехватывать данные с устройства. Google уже удалил вредоносное приложение, однако оно может быть не последним.

«Однако даже после этого угроза от приложений, использующих имя популярной корейской дорамы, не ушла. На данный момент в Google Play можно скачать более 200 одноименных приложений. Так как официального приложения сериала „Игра в кальмара“ пока не существует, мошенники не побоятся использовать это в свою пользу», — предупредил Стефанко.