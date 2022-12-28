Общество 28 декабря 2022, 15:01 IT-специалист Петухов рассказал о гаджетах, которые можно подарить на Новый год IT-специалист Петухов: при выборе подарка важно обращать внимание на потребности человека piqsels

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IT-специалист Валентин Петухов в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказал, какие гаджеты можно подарить близкому человеку или другу на Новый год.

Как заметил эксперт, все зависит от индивидуальных потребностей человека. Один будет рад такому подарку как PowerBank, другой не прочь получить новые Airpods.

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«Советую все же отталкиваться от предпочтений того человека, кому планируете делать подарок. Для кого-то и PowerBank будет отличным подарком, а кто-то мечтает об определенной модели беспроводных наушников», — сообщил эксперт.

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Подбирать гаджеты необходимо исходя из желаний и потребностей конкретного человека. Тот, кто пользуется iPhone, будет рад видеть в качестве подарка гаджет, который также принадлежит этой фирме. Кто-то, напротив, мечтает получить в подарок новую машину и не задумывается о гаджетах вовсе, резюмировал Петухов.