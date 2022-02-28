IT-специалист объяснил, как хакеры взломали сайты российских СМИ

Сайты российских СМИ подверглись в понедельник масштабной атаке. Некоторые ресурсы не открывались и просто зависали. Часть сайтов не работает до сих пор. По словам специалиста по кибербезопасности Сергея Вакулина, такую атаку могли провернуть киберпреступники, обнаружив уязвимость в репозитории.

В беседе с «360» Вакулин предположил, что это была не просто DDoS-атака, целью которой было выведение из строя оборудования, а настоящая хакерская атака при помощи найденной уязвимости.

«Зачастую уязвимости — это открытые репозитории, где разработчики могут сохранять в отдельном файле логин и пароль от баз данных либо логин пароль от администраторской панели для сайта, так как это (атака — прим. ред.) затрагивало содержание сайтов», — сказал Вакулин.

На минувшей неделе группа хакеров Anonymous объявила кибервойну России. Такое заявление появилось в Twitter группировки. Вечером 24 февраля DDoS-атаке подвергся сайт телеканала RT. Были перебои с доступом на сайт правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации.