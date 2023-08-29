Общество 29 августа 2023, 17:26 IT-специалист Кузьменко посоветовал проверять технику, забирая ее из ремонта

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Чтобы не было недоразумений, технику нужно проверять, когда ее забирают из ремонта. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он порекомендовал включить технику, а также попросить упаковки от деталей, которые были установлены. Кроме того, нужно просить сертификаты соответствия и просить документ о выполненном ремонте и гарантию. Если технику доставил курьер, то тоже нужно сначала все проверить и только потом отдавать деньги. Наконец, эксперт посоветовал не соглашаться на встречу в метро или на улице, где в доступе нет розеток.

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