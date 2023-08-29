29 августа 2023, 17:26
IT-специалист Кузьменко посоветовал проверять технику, забирая ее из ремонта
Чтобы не было недоразумений, технику нужно проверять, когда ее забирают из ремонта. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Он порекомендовал включить технику, а также попросить упаковки от деталей, которые были установлены. Кроме того, нужно просить сертификаты соответствия и просить документ о выполненном ремонте и гарантию. Если технику доставил курьер, то тоже нужно сначала все проверить и только потом отдавать деньги. Наконец, эксперт посоветовал не соглашаться на встречу в метро или на улице, где в доступе нет розеток.
Ремонтные работы
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