IT-специалист Кукульчук рассказал, что у производителей остается контроль над проданными смартфонами

Производитель после продажи смартфона все еще может произвести его полную очистку или удалить отдельные программы. Об этом «Газете.ru» рассказал технический директор Cross Technologies Александр Кукульчук.

«Вендоры имеют доступ к проданным гаджетам на уровне программного обеспечения — так, современные системы управления мобильными устройствами используют интеграцию с легальными инструментами и подразумевают полный контроль над устройством. В случае необходимости производитель может удалить программу или совершить полную очистку телефона», — рассказал специалист.

Он пояснил, что такую возможность производители сохраняют по двум причинам. Официальная — обеспечение безопасности устройств, а неофициальная — сбор данных о пользователях и передача их рекламным компаниям.