IT-специалист Коростелев назвал способы защиты аккаунта в соцсетях от мошенников

Чтобы защитить аккаунт в соцсетях от взлома, нужно соблюдать несколько простых правил. О них рассказал Lenta.ru руководитель отдела продвижения продуктов «Код безопасности» Павел Коростелев.

Во-первых, нужно использовать двухфакторную верификацию: тогда при входе в свой профиль нужно будет использовать не только пароль, но и код, который приходит в СМС. Это не позволит мошенникам просто подобрать пароль к аккаунту.

Доступ к личным страницам и информации, включая контакты, лучше ограничить, сделав эти данные доступными только для «друзей». Добавлять в друзья в соцсетях только тех, кто знаком лично — так посторонние не получат доступ к вашей личной информации.

Наконец, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам на сторонние сайты.

«В вопросе различных ссылок из соцсетей лучшая политика — это разумная „паранойя“. Не переходите ни по каким ссылкам, даже если их отправляет кто-то из списка друзей, в особенности, когда сообщение вашего „друга“ написано не в привычном для него стиле», — сказал Коростелев.