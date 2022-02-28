IT-специалист Артем Геллер напомнил о трех правилах защиты от кибермошенников

Как это часто бывает в кризисных ситуациях, в России участились случаи телефонного и интернет-мошенничества, передала «Вечерняя Москва». IT-специалист Артем Геллер назвал три правила, которые помогут не попасться на удочку мошенников.

«Первое — если вы плохо разбираетесь в технологиях и финансовой грамотности, не доверяйте проведение денежных операций никому, кроме официальных представителей банка. При этом вы должны находиться в помещении банка», — сказал эксперт.

Кроме того, нельзя никому сообщать код на оборотной стороне банковской карты. И наконец, в целях безопасности не стоит открывать никакие ссылки, присланные в интернете незнакомцами.