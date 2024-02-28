Общество 28 февраля 2024, 17:37 IT-квартал появится в центре Нижнего Новгорода к 2029 году

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В центре Нижнего Новгорода через пять лет построят IT-квартал. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на замгубернатора региона Егора Полякова.

Первый корпус появится на Малой Ямской улице. Его планируют достроить уже в 2026 году. Второй возведут еще через два года.

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«В общей сложности после строительства двух очередей технопарка будет создано более 100 тысяч кв. метров уникального пространства для размещения офисов IТ-компаний», — рассказал Поляков.

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