Общество 09 апреля 2024, 16:39 IT-эксперт Зыков: VPN-сервисы могут продавать личные данные пользователей

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Рост числа скачиваний приложений с VPN-сервисами зафиксировали в РФ. Несмотря на блокировки Роскомнадзора, люди находят альтернативные варианты, из-за чего и увеличиваются соответствующие показатели. Об этом рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с ИА НСН.

Эксперт напомнил об опасности, которую представляют данные площадки.

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«Если вы пользуетесь такими сервисами бесплатно, то не надо забывать, что перегон трафика — дело недешевое. Получается, что сам сервис платит за это, ему нужно это как-то компенсировать», — отметил специалист.

По его словам, VPN-платформы могут продавать личную информацию из смартфона, ведь доступ к ней открывается при установке приложения.