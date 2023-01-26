Общество 26 января 2023, 13:28 IT-эксперт Зорев призвал с осторожностью пользоваться сайтами знакомств

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Специалист по IT-безопасности и руководитель группы разработки IT-решений Дмитрий Зорев в разговоре с «Газетой.Ru» перечислил самые популярные способы обмана в интернете. В первую очередь он указал на сайты знакомств.

По словам эксперта, кроме орудующих вымогателей, на сайтах знакомств зачастую занимаются сбором персональных данных пользователей для других мошеннических схем.

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Также мошенники стали спекулировать на иностранных банковских картах. Они запускают рекламу о помощи в оформлении продуктов, а затем снимают деньги с карты своей жертвы, написал kp.ru.

Для того, чтобы избежать подобной ситуации, Зорев советует заглядывать на страницу Центробанка той страны, карту которой вам предлагают оформить.

«Зачастую оформить карту виртуально нерезиденту страны просто невозможно. Если вариант имеется, то он будет с огромным количеством ограничений», — резюмировал специалист.