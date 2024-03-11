Общество 11 марта 2024, 11:58 IT-эксперт Закарян посоветовал считать голосовые сообщения конфиденциальной информацией

Читать 360tv в

Сейчас к голосовым сообщениям стоит относиться так же, как и к конфиденциальной информации. Мошенники используют голоса, чтобы в дальнейшем осуществить свои корыстные цели. Об этом «Прайму» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Например, некоторые злоумышленники просят своих жертв поучаствовать в кастинге для студии звукозаписи. Когда они получают образец голоса, то при помощи нейросети начинают создавать фейковые просьбы к родственникам или знакомым, написал сайт kp.ru.

Реклама

Незнакомым людям ни в коем случае не стоит разглашать лишнюю информацию, а также проводить с ними долгие беседы добавил специалист.