IT-эксперт заявил, что большие перепады температур отрицательно влияют на смартфоны

Смартфоны, как и другие гаджеты, могут резко выйти из строя из-за больших перепадов температур. Проблемы наступают, когда люди начинают пользоваться электроникой при температуре ниже -10 градусов. Об этом в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал IT-эксперт, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.

«Если температура воздуха укладывается в диапазон от минус 10 до плюс 30 градусов, и иное отдельно не указано в инструкции, то бояться за свой гаджет не стоит. Тут можно ориентироваться на то, что в большинстве случаев электроника рассчитана на те же условия жизни и деятельности, что и человек. Если температура выше 30 градусов, то мы включаем кондиционер и прячемся в тень, если температура ниже минус 10 градусов, то нам некомфортно на улице. Все это справедливо и для гаджетов», — объяснил эксперт.

Маляревский добавил, что при больших минусах не стоит держать телефон все время на воздухе. Гаджет периодически следует отогревать в кармане. При этом он отметил, что фитнес-браслеты и умные часы защищены от холода гораздо лучше, чем телефоны.