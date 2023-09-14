Общество 14 сентября 2023, 12:15 IT-эксперт Вураско порекомендовал читать смс с кодом при покупках онлайн во избежание фишинговых сайтов

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Специалист в области компьютерной безопасности компании «Солар» Александр Вураско в разговоре с Lenta.ru порекомендовал россиянам читать смс с кодом при покупках онлайн, чтобы избежать фишинга.

По его словам, зачастую письма водят в заблуждение с целью вынудить потенциальную жертву передать конфиденциальную информацию. Фейковыми могут быть как сайты банков, так и интернет-магазины, и страницы маркетплейсов.

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В случае обмана через фейковые интернет-магазины мошенники будут всячески торопить человека каким-нибудь обратным отсчетом до окончания акции, отметили IT-эксперт.