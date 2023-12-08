Общество 08 декабря 2023, 14:27 IT-эксперт Учакин: зарядка телефона в машине негативно влияет на аккумулятор

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Директор департамента инфраструктуры EdgеЦентр Алексей Учакин рассказал, как продлить срок службы аккумулятора мобильного телефона. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам IT-эксперта, зарядка устройства в машине ускоряет процесс износа аккумулятора. На него негативно влияют колебания напряжения, объяснил специалист.

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Он также отметил, что повредить батарею способны высокие температуры. В связи с этим Учакин рекомендовал не оставлять гаджет рядом с источником тепла, добавила Общественная Служба Новостей.