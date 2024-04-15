Общество 15 апреля 2024, 12:05 IT-эксперт Сычев рассказал, что растет спрос на системных аналитиков и экспертов по Big Data

Читать 360tv в

Если в 2023 году на рынке труда отмечалась нехватка backend-разработчиков, то сейчас стал активно расти спрос на системных аналитиков. Об этом «Газете.Ru» сообщил партнер «Лиги Цифровой Экономики» Александр Сычев.

По словам специалиста, в 2024 году по-прежнему сохранится тренд на разработчиков со знанием Python и Hadoop и экспертов по Big Data. Он назвал перспективным направление по анализу больших данных для нынешних абитуриентов, добавила Lenta.ru.

Реклама

Если говорить о мировом рынке, сегодня актуальны биотехнологии и робототехника. В России же активно используют большие данные в финансах, страховании и промышленности, добавил Сычев.