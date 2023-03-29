Общество 29 марта 2023, 11:18 IT-эксперт Станислав Ашманов рассказал, какие сферы в России наиболее нуждаются в специалистах по ИИ

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Оборонная промышленность, ретейл и банковская сфера сейчас больше других нуждаются в специалистах по искусственному интеллекту. Об это ИА НСН рассказал гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов.

По его словам, в первую очередь, это касается оборонной промышленности. Потому что за «умным» оружием — будущее. И на Западе искусственный интеллект уже активно внедряют в эту сферу.

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«В оборонке и в промышленности сейчас ИИ очень мало используется. Эти отрасли могут поглотить тысячи специалистов. Там нужно внедрять ИИ семимильными шагами. Американцы внедряют ИИ в различные системы вооружения: умные беспилотники, компьютерное зрение», — подчеркнул Станислав Ашманов.

Он добавил, что искусственный интеллект нужно внедрять везде, где речь идет об обслуживании людей, в том числе и в медицину. Например, новые технологии смогут врачам в постановке диагнозов.

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