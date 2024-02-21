21 февраля 2024, 13:07
IT-эксперт Сорокин призвал россиян не перезванивать на незнакомые номера
Член Общественного совета при ГУ МВД РФ по Московской области, координатор направления «Безопасный интернет» Павел Сорокин в беседе с «ФедералПресс» призвал россиян, у которых род профессиональной деятельности позволяет не перезванивать на незнакомые номера, не делать этого.
«Если род профессиональной деятельности позволяет — лучше не перезванивать на незнакомые номера», — сказал эксперт.
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Он также отметил, что можно использовать программы для идентификации репутации того или иного номера, прежде чем звонить по нему. Если вы слышите в трубке шум или молчание, не тратьте на эту «коммуникацию» свое время, добавил Сорокин.
Мошенничество
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