Общество 21 февраля 2024, 13:07 IT-эксперт Сорокин призвал россиян не перезванивать на незнакомые номера

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Член Общественного совета при ГУ МВД РФ по Московской области, координатор направления «Безопасный интернет» Павел Сорокин в беседе с «ФедералПресс» призвал россиян, у которых род профессиональной деятельности позволяет не перезванивать на незнакомые номера, не делать этого.

«Если род профессиональной деятельности позволяет — лучше не перезванивать на незнакомые номера», — сказал эксперт.

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Он также отметил, что можно использовать программы для идентификации репутации того или иного номера, прежде чем звонить по нему. Если вы слышите в трубке шум или молчание, не тратьте на эту «коммуникацию» свое время, добавил Сорокин.