Общество 21 февраля 2024, 13:07 IT-эксперт Сорокин не увидел смысла в установке разных VPN для обхода блокировок

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Член Общественного Совета при ГУ МВД РФ по Московской области, координатор направления «Безопасный интернет» Павел Сорокин в беседе с «ФедералПресс» прокомментировал информацию о том, что с 1 марта Роскомнадзор начнет блокировать сервисы VPN во всех магазинах приложений.

По его словам, людям, которые используют разные VPN только для обхода блокировок, нет смысла менять и устанавливать новые.

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«Те, кто использовал и использует VPN по работе еще задолго до различных блокировок ресурсов, в них ориентируется и использует то, что не запрещено», — добавил эксперт.

Он также отметил, что уязвимость персональных данных всегда присутствует в той или иной степени.