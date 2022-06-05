IT-эксперт сообщил о возвращении большинства покидавших Россию специалистов

Большинство покинувших Россию с начала года IT-специалистов вернулись на родину. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов. По его мнению, это связано со стабилизацией экономики страны.

«По разным подсчетам, из России за несколько месяцев уехало около 70 тысяч айтишников. Однако, по последним данным, большинство из них вернулось. В ближайшее время тенденция к релокации спадет, и это будет связано, в первую очередь, со стабилизацией российской экономики», — сказал он.

В то же время Арбузов признал, что процесс импортозамещения большинства отраслей в IT находится на начальном этапе. Темпы роста российского программного обеспечения (ПО) в государственных организациях остаются медленными, и несмотря на требования о 50- и даже 70-процентном переходе на отечественное ПО еще к концу 2021 года, на сегодняшний день этот показатель составляет не более 30-35%.

Кроме того, очень многие крупные зарубежые производители компьютерной техники приостановили свою работу в России и поставки устройств и комплектующих. По мнению эксперта, рынок электроники сможет адаптироваться к новым условиям не раньше, чем через 5-7 месяцев. Вероятен дефицит определенных запчастей, включая высокотехнологичное оборудование. Рост их стоимости составит не менее 10-20%. Если же западные производители окончательно покинут российский рынок, их место займут отечественные, а также азиатские, турецкие, арабские и индийские компании, отметил Арбузов.

Ранее в России предложили упростить получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранных IT-специалистов. Законопроект об этом разработали МВД и Минтруд. Согласно законопроекту, для получения ВНЖ иностранным IT-специалистам, работающим в российских компаниях с соответствующей аккредитацией, не потребуется разрешение на временное проживание (РВП).

Если сотрудник уволится и за 30 дней не устроится на новую работу в другой аккредитованной компании, ВНЖ аннулируют.