Общество 16 августа 2023, 13:37 IT-эксперт Смирнов: частые перезагрузки могут указывать на высокую степень износа смартфона

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Произвольное выключение мобильного телефона вне зависимости от заряда батареи и частые перезагрузки могут сигнализировать о высокой степени износа смартфона. Об этом сообщил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также признаком скорой "смерти" телефона становится зависание при включении на логотипе. Это указывает на наличие различных неисправностей в материнской плате.

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Смирнов отметил, что зачастую попытки восстановить работу гаджетов после долгих лет использования не принесут никакой пользы, в таком случае легче купить новый смартфон.