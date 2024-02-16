Общество 16 февраля 2024, 13:56 IT-эксперт Синяков: в инструкцию QR-кода может быть заложен переход на мошеннический сайт

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Использование QR-кодов из ненадежных источников опасно, поскольку в их инструкцию может быть заложен переход на мошеннический сайт. Об этом сообщил IT-эксперт Павел Синяков в беседе со «Звездой».

По его словам, в таких случаях устройство может быть подвергнуто фишинг-атаке. Также при использовании подозрительных QR-кодов часто происходит загрузка и установка вредоносного программного обеспечения на телефон.

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При этом не стоит полностью отказываться от применения QR-кодов. Их безопасность напрямую зависит от надежности источника, отметил Синяков.