IT-эксперт Раевский рассказал, в чем опасность использования VPN

Использование VPN-сервисов может сделать ваши данные доступными для провайдеров, поэтому пользоваться ими нужно с осторожностью. Об этом Ura.ru рассказал гендиректор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский.

Он объяснил, что сам VPN-сервис может быть скомпрометирован и станет источником уязвимости. Это значит, что данные, которые передаются с использованием этого VPN-сервиса, становятся доступны его провайдеру.

«Но тут нужна оговорка, что большая часть интернет-трафика зашифрована. А во-вторых, если вы используете VPN для того, чтобы заходить в Facebook (запрещен в РФ и принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской — прим.ред.), как правило, вашим аккаунтам ничего не угрожает», — сказал эксперт.