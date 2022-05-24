IT-эксперт Раевский рассказал, что информацию из мессенджеров невозможно украсть

Данные из мессенджеров украсть практически невозможно, как правило утечки происходят уже из памяти устройства. Об этом Ura.ru рассказал гендиректор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский.

«В процессе передачи перехватить информацию в мессенджерах практически невозможно, а вот получить доступ к месту хранения, девайсу или компьютеру, на котором все это находится — более реально. Это не зависит от безопасности мессенджера, а от того, как человек, которому вы отправляете информацию, относится к своей безопасности. Можно взломать, украсть, использовать методы социального инжиниринга», — объяснил специалист.

Передавать информацию в мессенджерах, которые шифруют данные — безопасно. Это, например, популярные мессенджеры Whatsapp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), Telegram, «Сигнал».

«Нужно сделать оговорку, если вы собираетесь заниматься чем-то противозаконным, вполне возможно, что спецслужбы или правоохранительные органы получат доступ к тому, чем вы обмениваетесь», — отметил Раевский.