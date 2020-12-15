IT-эксперт: необходимы законы в сфере кибербезопасности
IT-эксперт Алексей Курочкин выразил мнение, что только новые законы помогут остановить волну киберпреступлений в России. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Он уверен, что нужно вводить новые статьи, которые касаются сферы кибербезопасности. Кроме того, необходимо определить ответственных за хранение персональных данных. По мнению Курочкина, сейчас персональные данные в стране хранятся не слишком надежно.
«У многих провайдеров есть ответственность за персональные данные, но по факту никто никого не контролирует», — пояснил он.