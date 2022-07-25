IT-эксперт Мокеев рассказал, как обманывают в сервисах по ремонту смартфонов

Обращаясь в сервисный центр за ремонтом смартфона, нужно соблюдать бдительность: иногда в этих местах клиентов могут обманывать. Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев в эфире радио Sputnik рассказал, как действуют мошенники.

Сервисный центр нужно выбирать очень тщательно, ориентируясь на отзывы и рекомендации.

«Самые яркие ребята в плане обмана — это выездные сервисы. Там, наверное, около 90% — это мошенничество. Схема там очень простая: приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10-30 тысяч рублей, а после этого ставит клиента перед выбором: или платите, или мастер собирать смартфон не будет. Обычно люди платят», — предупредил специалист.

В других сервисах тоже бывают случаи обмана: например, иногда клиент приходит за простым ремонтом, а его уговаривают на покупку и замену дорогих комплектующих.

«Например, человеку плохо слышно, и он приходит с этой проблемой в сервис. Ему говорят, что надо за пять-семь тысяч рублей заменить микросхему и динамик. Человек соглашается и отдает телефон. А на самом деле они устраняют проблему, почистив сетку динамика. Щеточкой прошлись, и все», — объяснил Мокеев.