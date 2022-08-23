IT-эксперт Мясоедов рассказал, сможет ли Запад отключить смартфоны у россиян

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с ОТР поразмышлял, смогут ли западные компании отключить смартфоны у россиян. По его словам, представить на практике такое положение дел достаточно сложно.

«Во-первых, заинтересантов в этом процессе не очень много. И, во-вторых, надо понимать, что производители всех смартфонов — очень разнородные группы; находятся в разных государствах и с разными интересами. Чтобы отключить смартфоны, должны все сговориться. И я вот, честно говоря, не очень представляю, кто может сговориться, чтобы отключить телефоны россиян», — сообщил Мясоедов.

Эксперт добавил, что Китай занимает огромную долю рынка в производстве смартфонов, поэтому отключить их в масштабах всей страны не получится.

Кроме того, как заметил Мясоедов, у Запада не получится запретить пользоваться операционной системой Android, код которой лежит в открытом доступе.