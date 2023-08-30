Общество 30 августа 2023, 17:48 IT-эксперт Магомедов рассказал, что местоположение ребенка можно определять по данным GSM

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Сейчас есть множество приложений, с помощью которых можно определять местоположение ребенка благодаря GPS-маякам, но это не единственный способ. Об этом Life рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Так как технологии GPS нередко дают сбой, есть и другой способ. Речь идет об определении местоположения ребенка с помощью базовых GSM-станций. Причем эта технология позволяет более точно узнать геолокацию. Чтобы она определялась таким способом, нужно отключить на телефоне GPS.

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