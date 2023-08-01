Общество 01 августа 2023, 14:34 IT-эксперт Магомедов порекомендовал полностью заблокировать связь после кражи телефона

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В случае кражи телефона человеку необходимо связаться со своим оператором и полностью заблокировать связь. Об этом рассказал IT-эксперт Шамиль Магомедов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, сделать это можно благодаря внесению индивидуального номера мобильного оборудования в черный список. Также после кражи смартфона следует зайти в учетную запись AppleID/Google и сбросить пароль.

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Кроме того, Магомедов посоветовал активировать функцию Find my Phone и в случае появления сигнала обратиться в полицию.