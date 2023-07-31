Общество 31 июля 2023, 15:16 IT-эксперт Магомедов порекомендовал использовать традиционные шнуры для зарядки смартфона в жару

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Для зарядки телефона в жару лучше использовать традиционные шнуры вместо беспроводных зарядок. Об этом изданию Neva.Today сообщил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Если смартфон успел нагреться, необходимо дать ему время остыть, а лишь потом подключать к зарядному устройству.

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В жаркую погоду не стоит оставлять гаджеты на приборной панеле в автомобиле. В этом месте они могут нагреться до +60 градусов. Такая температура может легко повредить смартфон, добавил IT-эксперт.