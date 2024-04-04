Общество 04 апреля 2024, 17:05 IT-эксперт Лукацкий: попытки получить личную информацию — первый признак афериста

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Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников. Стоит проявить бдительность, если собеседник начинает интересоваться личными данными, сообщил специалист сайту Lenta.ru.

По его словам, попытки получить конфиденциальную информацию — первый признак афериста. Так, он может попросить назвать номер паспорта или какой-то заявки, пояснил Лукацкий.

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Он рекомендовал не переходить по ссылкам из подозрительных СМС, а также не переводить деньги на «безопасный счет», добавил сайт kp.ru.