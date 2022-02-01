IT-эксперт Лукацкий объяснил, почему нельзя сообщать коллегам пароль от рабочего ПК

Пароль от рабочего компьютера не следует сообщать коллегам даже в благих целях — это может привести к утечке данных. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Он пояснил, что если вам необходимо, чтобы коллега посмотрел что-то с вашего компьютера, пока вы, например, находитесь на удаленке, — лучше связаться с системным администратором и попросить его создать временную учетную запись с временным паролем.

«Передача пароля от рабочей учетной записи третьим лицам ни при каких условиях не допускается. Даже в благих целях и в интересах компании, предприятия или организации этого делать нельзя. Лицо, которое получит от вас пароль, никак за него не отвечает. Такой человек не обязан и, скорее всего, не будет заниматься обеспечением безопасности вашего пароля. Подобное отношение может стать причиной утечки информации. Если она попадет не в те руки, то может скомпрометировать не только одного сотрудника, но и всю компанию», — пояснил Лукацкий.