IT-эксперт Кубарев: телефонные мошенники научились перехватывать информацию через Bluethooth | 360°

Общество 24 октября 2022, 14:08 IT-эксперт Кубарев: телефонные мошенники научились перехватывать информацию через Bluethooth

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IT-специалист Алексей Кубарев в разговоре с агентством «Прайм» рассказал, что телефонные мошенники нашли новый способ перехватывать информацию у владельцев смартфона. Теперь они могут делать это через включенный Bluetooth.

Эксперт объяснил, что злоумышленники подключаются к телефону, а затем направляют свои команды на ваш смартфон.

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«Также Bluetooth-соединение может быть использовано для приема и запуска на атакуемом устройстве вредоносного программного обеспечения», — процитировало РИА ФАН слова Кубарева.

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Мошенники могут сделать это в том случае, если владелец смартфона примет файл и его запуск.

Также эксперт посоветовал быть бдительными в переписках и не оставлять важную информацию в мессенджерах.