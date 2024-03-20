Общество 20 марта 2024, 11:56 IT-эксперт Клименко: отключить все iPhone для россиян технически несложно

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Депутаты Госдумы предупредили о возможном отключении iPhone для российских пользователей. В беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, организация данной процедуры не является технически сложной.

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«Существует много разных вариантов. Они могут просто отключить обновления на территории РФ», — отметил эксперт.

Он посоветовал принять превентивные меры и начать использовать смартфоны на базе Android. Вероятность прекращения работы таких гаджетов гораздо ниже.