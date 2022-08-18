IT-эксперт Кашкин рассказал, как распознать слежку работодателя за компьютером

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал россиянам, каким образом можно узнать, что ваш работодатель следит за вашим компьютером. Об этом написала Lenta.ru.

В первую очередь IT-эксперт посоветовал прочитать свой трудовой договор и приложения к нему.

«Дело в том, что, согласно российскому законодательству, такая слежка возможна только с согласия сотрудника, а сам факт мониторинга должен быть отражен в официальных документах. В противном случае наниматель нарушает закон, а именно статьи 137 и 138 Уголовного Кодекса РФ о неприкосновенности частной жизни», — сообщил Кашкин.

О слежке за компьютером можно узнать и самостоятельно. Достаточно открыть «Диспетчер задач» и перейти на вкладку «Процессы».

«Проверьте, работает ли какое-либо известное программное обеспечение для мониторинга сотрудников в фоновом режиме — их названия легко найти в Сети. Для MacBook нужно перейти в „Утилиты“ и запустить „Монитор активности“», — сообщи эксперт.

В интернете также имеются специальные программы для обнаружения слежки, однако сотрудник, скорее всего, не обладает правами администратора для установки этого ПО, резюмировал Кашин.