IT-эксперт Капустин рассказал, как пыль внутри компьютера может вызвать возгорание

Пыль, скопившаяся внутри ноутбука или ПК, способна привести к возгоранию компьютера. Об этом «Газете.ru» рассказал менеджер продукта Lenovo Антон Капустин.

«Пыль способна не только вывести тот или иной узел из строя, но и даже привести к возгоранию», — рассказал эксперт.

Заметить, что «внутренности» компьютера слишком запылены, можно по медленной работе устройства, потрескиванию, гудению от работы охлаждающей системы.

«Это может происходить из-за повышения температуры внутри устройства, так как пыль при скапливании в разных частях корпуса ухудшает приток и выход воздуха, охлаждающего систему. Условия, вызванные перегревом, отрицательно скажутся на работе блока питания, жесткого диска, материнской платы — словом, всех основных компонентов вашей системы. Это может грозить потерей данных, которые вы, скорее всего, потерять не захотите. Если чистку не делать, то со временем ноутбук или компьютер рано или поздно выйдет из строя», — пояснил Капустин.

Чистку он порекомендовал выполнять раз в полгода. Делать это можно с помощью баллона со сжатым воздухом, которые продаются в хозяйственных магазинах.