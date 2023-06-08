Общество 08 июня 2023, 17:47 IT-эксперт Геллер заявил, что утечка данных клиентов чаще всего происходит по вине сотрудников компаний

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Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер в разговоре с журналистами NEWS.ru заявил, что самой распространенной причиной утечки персональных данных клиентов компаний являются действия сотрудников.

Персонал допускает распространение информации либо на фоне внутренних конфликтов, либо по политическим причинам.

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«За 99% так называемых взломов стоят люди, работающие внутри компаний, допускающие сливы баз данных по своим причинам: политика, внутренние конфликты, беспечность», — сообщил Геллер.

Лишь 1% утечек происходит за счет действий хакеров, которые способны взломать необновленное ПО, добавил эксперт.