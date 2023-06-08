Общество 08 июня 2023, 17:47 IT-эксперт Геллер предложил ввести штрафы для бизнеса за утечку персональных данных клиентов

Читать 360tv в

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с изданием NEWS.ru назвал способ, который поможет пресечь утечку персональных данных клиентов у бизнесменов.

IT-эксперт посоветовал ввести оборотные штрафы для таких фирм.

Реклама

«У бизнеса нет культуры защиты персональных данных, так как ответственность — всего лишь штраф 60 тысяч рублей за утечку. Компании заплатят деньги, и дело закрыто. Это ужасно, нужны оборотные штрафы», — добавил он.

Геллер подчеркнул, что любое ПО, даже российское, в этом вопросе защищает данные. Все дело именно в ошибках людей.

Ранее представитель российского ритейлера Gloria Jeans сообщил об утечке персональных данных более трех миллионов пользователей.