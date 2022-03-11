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    11 марта 2022, 18:33

    IT-эксперт Геллер оценил вероятность блокировки WhatsApp в России

    Дарья Морозова

    Эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер прокомментировал вероятность блокировки WhatsApp в России. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    По его словам, WhatsApp — это мессенджер, а не социальная сеть, поэтому не факт, что он попадет под санкции. С другой стороны, если ограничения коснутся всей компании Meta, то заблокировать могут все продукты.

    «Сейчас вопрос с Instagram, Facebook и, возможно, с WhatsApp стоит ребром», — заключил он.