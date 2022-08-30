IT-эксперт Геллер оценил идею забирать у старшеклассников телефоны

Идея ограничить использование смартфонов в школах сама по себе правильная, однако просто отбирать у школьников телефоны ни в коем случае нельзя. Таким мнением с News.ru поделился эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

С предложением запретить использование телефонов в школах ранее выступил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Вообще мера, конечно, правильная, но вот как ее будут реализовывать, не совсем понятно. Так как автоматизировать такой процесс невозможно», — отметил Геллер.

Если ставить в школе «заглушки» сети, пояснил специалист, они будут глушить работу всех телефонов в здании.

«У старших классов забирать телефон категорически нельзя. Им все равно предстоит жить в этом мире, а он, в свою очередь, сплошь и рядом перешел в цифровую плоскость», — добавил Геллер.