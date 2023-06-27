Общество 27 июня 2023, 18:10 IT-эксперт Геллер: многие пользователи могут перейти в Telegram после введения формата Stories

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Определенная часть российских пользователей Instagram* откажется от использования соцсети после введения формата Stories в Telegram. Таким мнением поделился IT-эксперт Артем Геллер в беседе с News.ru.

По его словам, основатель мессенджера Павел Дуров старается сделать его своего рода точкой притяжения. Благодаря нововведению пользователи будут проводить больше времени в Telegram.

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При этом Геллер отметил, что мессенджер вряд ли станет серьезным конкурентом Instagram*, сообщил сайт kp.ru.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.