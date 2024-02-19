Общество 19 февраля 2024, 13:27 IT-эксперт Ермаков: российская IT-отрасль обратила внимание на сотрудников из регионов

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Работодатели крупных IT-компаний начали активно искать сотрудников из регионов. Это произошло на фоне сложностей с сотрудничеством со специалистами-релокантами, сообщил IT-эксперт Ермаков сайту RuNews24.ru.

По его словам, иметь официальные трудовые отношения с иностранными резидентами стало очень сложно и накладно для работодателя. При этом как правило работник из региона готов работать за меньшее количество денег, чем его заграничный или столичный коллега.

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«Для специалистов из регионов переезд ближе к активной жизни столицы может стать, конечно, важным этапом в карьерном и личностном развитии. Однако в регионах сейчас активно развивается удаленная форма занятости», — отметил Ермаков.