Общество 21 марта 2023, 12:12 IT-эксперт Эльдар Муртазин раскритиковал операционную систему iPhone

Читать 360tv в

Операционная система, которую Apple использует для iPhone, крайне уязвимая и небезопасная. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словами, о том, что компания не уделяет должного внимания вопросам безопасности, свидетельствуют массовые взломы и утечки информации. Эксперт подчеркнул, что использование продуктов Apple может быть опасным, потому что данные при этом не защищены. Он добавил, что есть подтвержденная информация о том, что взломать гаджет можно удаленно, зная только номер телефона владельца. Кроме того, по мнению Муртазина, проблемы не устраняют намеренно.

Реклама

«В Apple их делают намеренно, чтобы американские спецслужбы имели возможность следить за интересующими их лицами. Обратите внимание, что iPhone продвигаются для аудитории политиков, бизнесменов, лидеров мнений, то есть людей, которые действительно что-то могут делать», — заявил Эльдар Муртазин.

Реклама

Он также сказал, что у Android проблем гораздо меньше, хотя они все равно существуют. Но Муртазин призвал российских чиновников переходить на отечественную «Аврору», которая недоступна американцам.

Авторы: