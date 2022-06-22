IT-эксперт Деревлева назвала способ защититься от мошенников

Чтобы защититься от мошенников и спамеров, можно использовать виртуальный номер телефона. Такой способ в разговоре с Life посоветовала директор молодежного техноковоркинга РТУ МИРЭА Светлана Деревлева.

Люди часто оставляют свой номер телефона, регистрируясь на различных сайтах, оформляя заказы и так далее. Впоследствии данные могут утекать в руки мошенников или просто навязчивых маркетологов. Решение проблемы — виртуальный номер, который доступен без сим-карты и даже без мобильной связи (для доступа нужен только интернет).

Получить виртуальный номер можно двумя способами. Если требуется разовая регистрация на малозначимом сайте, есть вариант воспользоваться бесплатным сервисом с кодами разных стран на выбор. Однако у таких сервисов есть существенный недостаток: часто в профиле каждого номера сохраняются в открытом доступе все поступающие сообщения и вызовы. То есть это вариант на экстренный случай, не связанный с важной информацией и действиями.

Второй вариант — воспользоваться услугой одного из крупных операторов. У одних сервис доступен при помощи специального мобильного приложения, у других привязывается непосредственно к действующей сим-карте.