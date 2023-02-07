Общество 07 февраля 2023, 16:42 IT-эксперт Артем Геллер рассказал, как создать надежный пароль

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Пароли сейчас требуются практически везде, и надежная комбинация позволить уберечь свои данные и даже деньги. Об этом News.ru рассказал IT-эксперт и главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По его словам, использовать слишком длинные пароли небезопасно. Хотя бы потому, что люди не могут их запомнить и начинают хранить на бумаге или в документах. И таким образом становятся легкой добычей: пароль могут украсть.

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«Пароль — дело серьезное. Он должен состоять минимум из шести знаков, лучше больше. С цифрами, строчными и заглавными буквами — они по-разному обрабатываются, разными символами. Чем сложнее, тем лучше», — сказал Артем Геллер.

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Он добавил, что не стоит использовать один пароль на всех сайтах. Также эксперт подчеркнул, что фамилию и дату рождения можно брать за основу комбинации, но обязательно нужно разбавить их несколькими случайными символами.