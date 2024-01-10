10 января 2024, 15:46
IT-аналитик Муртазин посоветовал сменить пароли приложений после использования общественного Wi-Fi
Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал на опасность использования общественного Wi-Fi. Злоумышленники способны перехватить личные данные, отметил IT-аналитик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Специалист посоветовал сменить пароли сервисов, которые открывались во время соединения с неизвестной сетью.
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«Банковские приложения обычно защищены с точки зрения шифрования, поэтому говорить о том, что в них что-то будет происходить, нельзя», — добавил Муртазин.
По его словам, информацию могут похитить, если пользователь зашел в социальную сеть через браузер.
Интернет
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